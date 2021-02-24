周三（24日）第二場搏隻有錢分嘅「鑽石福星」，上場初跑谷草，因檔位問題焗留包尾，拉士百零米撻著確實竄勁十足，仲爆最快末段時間追番好多，有咁進步表現，睇嚟加眼罩係有幫助。

此駒之前一直都冇運抽劣檔，今次檔位内移會好跑好多，絕對值得捧場。

第七場「謎語」剛戰初有表現，又係內欄受困，仲抽到頭都歪埋，轉線又挨撞對手，短矩離修正再追都係輸兩個馬位，照咁睇係時候起筷。

今次換薛恩騎都冇壞，事實同主馬「符號」就係薛恩爆大冷P，加上另一同主嘅「童話」又剛搏入Q，今次可能輪到「謎語」發圍。

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