在新例實施後，第五班馬匹護級難度增加，季終如沒有26分必須退役。

今期（24日）谷夜頭場跑五班1800米，全體賽駒及首兩匹後備馬均有王牌或出賽優先權，形成一種特別激烈的競爭氣氛。

當中，最大冧巴三駒「靈鋒」（10號）、「為善聚樂」（11號）和「時尚傳奇」（12號）都低於26分，贏馬是唯一拯救自己的方法。

「為善聚樂」與剛周日（21日）頭場大熱倒灶的「發財好市」同廐同主，所屬馬主今季未開糊，鄭俊偉在這方面責無旁貸。

加上騎練黎海榮及鄭俊偉皆須提升成績以保前途，「為善聚樂」今仗必拼無疑。

這匹七歲馬上賽田草跑第三被加三分，護級出現曙光，本身當年贏今次所跑的五班田草C加3欄1800米開齋，如今負磅比當時輕一截，說不定可借此重開勝門。

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