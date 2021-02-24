今晚（24日）跑夜馬，頭五場賽事舉行完畢，大熱門馬竟然無一匹獲勝，當中包括莫雷拉的座騎第一場3.1倍「開心日子」（沈集成馬房）、二場3.5倍「西利哥」（羅富全馬房）、三場3.6倍「熱血鬥士」（告東尼馬房）。

另外兩匹則為第四場田泰安所策之2.9倍「駿爵士」（方嘉柏馬房），以及第五場潘頓3倍座騎「有運來」（沈集成馬房），三大高手輪流搏失，使大熱門泡湯！

上述各駒中，沈集成馬房佔兩匹，連上一個賽日（21日）的「駿益善」、「好玩福星」及「飛輪閃耀」，此廐已連輸五匹大熱馬。

而第五場第四班1000米短途，由韋達馬房第二次上陣的三歲馬「天火同人」一攻而破，以10倍冷Win打開勝利之門，練者賽後亦透露，剛在香港經典盃（四歲馬1800米）跑獲亞軍的「將王」，落實配田泰安出戰下月打吡大賽。

韋達說：「『天火同人』經過一場熱身後，有大幅的進步， 今場雖然走外檔，沒有遮擋，三歲馬仍可交出凌厲的衝刺，表現非常好。」

「現階段我不敢斷定牠是大超級馬，但相信這匹年輕馬有不銳的前景，希望跑完今場後仍有進步。」

「至於第四場的『威星神駒』輸得好唔抵，如果排檔好一點，我有信心牠可以勝出。」

「近期我多次搏殺失手，只跑得位置，有點欠運，我感謝馬主給予耐性，希望今晚贏馬後，可以繼續取勝。

「另外，『將王』已落實田泰安策騎，希望人馬在香港打吡大賽中有好成績。」

第五場單Win及組合獨贏A2分別派101元及36元，二重彩派782元。

跑獲第二至四名馬匹為「無限商機」、「明月生輝」與「怪獸厨神」。

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