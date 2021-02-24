香港馬壇近廿年三強鼎立，韋達丶潘頓和莫雷拉先後成為冠軍騎師，各有千秋，然而潘頓在港近十五季，在短途丶中距離和長途大賽均長期有馬王級佳駟在手，攻下無數大賽，由他現身說法，細說策騎生涯中最重要的四匹名駒。

潘頓在2013年10月2日首次策騎「友瑩格」出戰三班1200米，落後「貝利奇」0.75個馬位獲得季軍，人馬便結下不解緣，一共贏出11場頭馬，包括在2014至15年馬季先後攻下香港短途錦標、日本高松宮紀念賽和新加坡國際短途錦標，成為近十年香港最強的短途馬。

不過，潘頓直言這匹子彈快馬是四駒之中最難騎的一匹，他說：「『友瑩格』步出跑道前就好似一匹蠻牛，我要撐起雙腳，恐防牠隨時會起擒將我拋落地，牠是四駒之中最頑皮的一駒。」

他續說：「不過，『友瑩格』一落跑道後便會變得很平靜，然而入閘後會變得很凝重，猶如自我培養競賽情慾，但在2014年10月的二級賽精英碗幾乎弄巧反拙，可能精神因過度集中而緊張，開閘時向上跳躍，因而慢閘，但牠的能力高強，即使沿途墮後，在直路上仍能收復失地贏馬。」

「我初次策騎『友瑩格』時，牠只居三班，我認為牠的能力不錯，但潛力未致於有馬王級水平，可能會在二班站穩陣腳。」

「然而牠一仗比一仗進步，進幅是超出我和蘇保羅所預期，直至勝出精英碗後，我們便知道牠具馬王級實力，唯一要挑剔的是牠在直路上有時會內閃，也是這匹短途翹楚的特色。」

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