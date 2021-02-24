告東尼馬房「閃電精靈」屬三班谷草1000米中堅分子，近兩仗角逐同班同程分別不敵「南區寶」（羅廐）及「精靈勇士」（方廐）而屈居亞軍。

不過今仗強手遠去，今晚（24日）第四場三班1000米，「閃電精靈」重配潘頓重新坐正，為這匹四歲澳洲自購新馬摘下季內第二Win。

潘頓成為今夜谷戰首位取得頭馬的洋將，須知頭三場贏馬騎師分別是梁家俊、蔡明紹及潘明輝。

告東尼並無現身凱旋門拉頭馬，有傳練者是因為電梯擠塞關係而未能準時趕及。

第四場單Win及組合獨贏A2分別派43.5及26元，二重彩派955元。

第二至四名順序為「威星神駒」、「駿爵士」及「樂滿家」。

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