二月至今例有上仗跑第四之馬，翌仗勝出收復前失。

頭馬分別是2月3日的「追風驥足」（蔡廐），2月6日「手到回來」（容廐），2月10日「總統之星」（沈廐）、「精靈勇士」（方廐）和「宜春輝煌」（丁廐），2月14日「十二馬」（賢廐）和「二話不說」（葉廐），2月17日「樂益善」（沈廐），剛周日（21日）「勇戰神駒」（苗廐）和「夏威夷」（蔡廐）。

上述10場頭馬其中五Win在莫雷拉胯下取得。

今期（24日）谷戰不乏上仗跑第四之馬，其中第二場「西利哥」（羅廐）和第三場「熱血鬥士」（東廐）俱換上雷神執韁，值得高度重視。

第二場四班1650米，羅富全馬房旗下「西利哥」，上仗配潘明輝跑同程，112倍大冷後追第四，已開始適應水土。

復課力度顯著增強，狀態突飛猛進，強配雷神排四檔，已屆收割時候。

第三場一班1650米， 告東尼馬房旗下「熱血鬥士」，五捷三在同程取得，路程正宗。

上仗配潘頓望空較遲跑梗頸，頭馬是廐侶「幸福老撾」，淪為副車才輸，今仗改配雷神可擔正還盅。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199