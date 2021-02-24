由於英國武漢肺炎確診人數持續下降，因此首相約翰遜日前公佈，將分成四階段放寬防疫措施，其中第二至四階段皆與賽馬運動有關。

第二階段（4月12日）內容指出，只要疫苗注射計劃能夠持續有效控制英國疫情，所有非必需品的商家皆可以重新開放做生意，當中包括博彩公司。

第三階段（5月17日）開始，所有體育場所（包括馬場）將會准許場地容納人數50%或不多於4,000人入場（以較低者為準）。

葉森打吡將於6月4日進行，屆時賽事官方有望獲准許指定馬迷入場，觀看這項傳統大賽。

第四階段（6月21日）則會取消限聚令，屆時馬場容納觀眾人數將不受限制。

皇家雅士谷賽期將於6月15日至6月19日進行，為第四階段前兩日完成，有消息傳出這項傳統大賽或將順延一周舉行，以讓更多馬迷可以入場參與這項盛事。

雅士谷馬場傳播總監Nick Smith表示對英國政府防寬防疫的措施表示歡迎，並期待馬場重新變得人山人海。

然而他指出，英國政府指6月21日進行第四階段放寬措施僅屬最樂觀推測，並不排除會有延遲的可能性，屆時主辦方須準備多個後備計劃以配合政府當時防疫政策，而毅然延遲賽期須冒非常大的財政風險，因此在現階段討論順延皇家雅士谷賽期屬言之尚早。

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