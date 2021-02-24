第二場四班1650米：「勁力威龍」跑同程實而不華，上場終於贏馬取得處女勝利，打鐵趁熱今仗再跑同程，雷神唔選騎改配潘頓都唔好睇小。

昨日（23日）開飛10倍，5點輕輕落到9倍，現時10倍W，3倍P。都有墊底飛，呢個寶尾有分頭可以追，話晒新勝猶勇。

「奇真」10歲老馬，過住4W全跑同程獲得，上場減夠分跑同程第二，今仗原裝配搭再嚟。

昨日開飛9.5倍，5點稍回上10倍，現時11倍W，2.7倍P。

估唔到位置早飛咁重手，今仗依然負輕磅兼排到好位，三甲必有。

「勇敢皇者」前仗跑同程差啲爆17倍半冷，上場再跑唔上名但表現尚可，今仗再跑改配梁家俊有啲心思。

昨日開飛4.5倍，5點企住4.4倍，現時4.3倍W，1.8倍P。

估唔到早飛相當多，反映有信心攻堅，始終轉倉已跑三仗係時候要贏馬交代。

「西利哥」上場突如其來跑同程，112倍後上第四走晒光，今仗再跑轉用雷神騎唔熱就奇。

昨日開飛3.2倍，5點3.8倍，現時3.3倍W，1.3倍P。

此馬上季74分自購馬身份，上場54分有表現，今仗由大冷變大熱，追唔追就見仁見智，隨時呢場熱門輸，下場有返好分頭先博唔奇喎！

提供：6勁力威龍、11奇真、2勇敢皇者、5西利哥

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