上季百萬挑戰賽終極一戰，安排四場高班凸分賽事（評分區域上限比一般擴闊高五分），結果其中三Win由凸分馬勝出，優勢立見。

「與龍共舞」（已退役）和「聰明導彈」（賢廐）俱在潘頓胯下凸分贏馬。

周三（24日）上演今季「谷草一哥」終極之戰，又有四場高班凸分賽事，潘頓策騎「百步穿雲」和「競技勇士」兩匹凸分馬列陣，值得盯緊。

第三場一班1650米（評分85-110），賀賢旗下「百步穿雲」上仗跑一班1400米賀年盃 凸分賽事後追第三，狀態已跑起，106分可跑今仗卡士秤先，有望重敲勝鼓。

第八場三班1200米 （評分60-85），葉楚航馬房「競技勇士」近兩次跑三班賽全勝，卡士高幾皮。

馬匹現評83分即選擇落番第三班跑，重召贏馬功臣潘頓操刀，排二檔贏面大。

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