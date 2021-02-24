第四場三班1000米：「亮先生」季內八戰全敗共減17分，上季贏同程係81分，現時評分應可有迴旋餘地。

昨日開飛6.2倍，5點回上9.4倍，現時8.1倍W，2.5倍P。今場係季內最有飛一場，小心冷箭。

「寶山鷹」上場久休復出跑泥地短途落第當熱身一場有好無壞，今仗轉跑另一贏馬路程谷草1000米。

昨日開飛13倍，5點落到8.8倍，現時進一步落到7倍W，2.6倍P。今場突然多早飛似有計，要兼顧。

「閃電精靈」跑此程有3W5P戰績，近兩仗跑同程俱第二，今仗重配潘頓再戰。

昨日開飛5.5倍，5點輕輕落到4.7倍，現時4.9倍W，1.7倍P。

早餐飛有但唔算勁，但對住同場對手依然有微利，入位唔難。

「樂滿家」用雷神大熱4倍W意料之內，但呢個馬房就唔係好敢支持！

「駿爵士」上星期先跑過落第，今夜匆出，現時大熱4.6倍W，1.7倍P。

早飛係勁，但大前仗喺四班錯失大好贏馬機會，現要在三班跑就算負輕磅都係無乜著數！

提供：5亮先生、6寶山鷹、1閃電精靈、4以戰養戰

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