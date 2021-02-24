第一場五班1800米：「開心日子」近三仗喺四班跑谷草越跑越近，今仗落五班用雷神應想交代。

昨日（23日）開飛3.6倍，5點企住3.4倍，現時3.8倍W，1.4倍P大熱。WP早餐飛勁，有信心贏馬交代。

「旺旺寶駒」大前仗贏同程出色，上場轉跑田草都近。

今仗重跑贏馬路程，兼重配贏馬拍檔梁家俊似想重入勝門。

昨日開飛6.3倍，5點稍回上7倍，現時7.1倍W，2.9倍P。有墊底飛，三甲其中一選。

「靈鋒」7歲老馬，上場跑田草2000米後上第四有返些少起色。今場改配蔡明紹冷味十足。

昨日開飛12倍，5點輕輕落到9.3倍，現時9.7倍W，2.5倍P，以呢匹馬嚟明顯有早飛，此場黑馬份子。

另一匹老馬「力王」，上場居然喺田草1600米後上第四，令人覺得此馬有返些少朝氣，今仗重跑贏馬路程谷草1800米。

昨日開飛8.5倍，5點稍回上9.5倍，現時9倍W，2.7倍P。

此馬好耐未試過咁有飛，對上一次入位係49分，現時只得34分點都有啲著數，今場只要騎師留放得好，絕對可以爆半冷贏馬，1W3P咪走雞。

提供：3力王、1開心日子、5旺旺寶駒、10靈鋒

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