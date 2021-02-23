今年的「五黃災星」飛入東南，其五行屬性為土，主宰疾病、災禍，因此在風水上必須化解，五黃在下元八運中為失運的災星及病星，破壞力驚人。

今年「五黃災星」飛臨東南方，當中「五黃災星」屬土，紅色代表火，黃色、啡色代表土，火可生土，因此家中或辦公室的東南一帶，切忌放置紅色黃色物品，並避免動土及長期坐臥。

要化解「五黃災星位」，可在家中或辦公室東南方向，放置安忍水或六個銅錢（可購買六帝錢），有助洩去土氣。

安忍水做法：把大量粗鹽放入闊口玻璃瓶內，在上面放六個銅錢，再加少量自來水蓋過銅錢即可，緊記要開蓋讓空氣接觸銅錢並在水中氧化；旁邊亦可放置音樂盒，每天扭音樂盒，令其發出音響以作化病之用。

今期（24日）財位位於正南，可以以三區來劃分，港島區的淺水灣及赤柱；九龍區的土瓜灣、紅磡及尖沙咀；新界區的青衣、荃灣及葵涌均屬該區財位。

第九場「綠色有運」今仗落三班大利，曾在谷草二班1650米跑第二，同程曾出賽過十四次，跑得四冠兩亞兩季，今仗重配贏馬拍檔莫雷拉，值得重視。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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