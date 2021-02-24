坊間經常尋找強組賽事，希望從中發掘到寶藏。

今季1月27日舉行谷草1000米，這場總場次380場賽事，頭馬「南區寶」在蘇銘倫胯下勝出，此駒剛戰轉跑泥地，僅敗於「銀紙」蹄下，屈居第二。

380場亞軍「閃電精靈」、季軍「樂滿家」及殿軍「精靈勇士」，翌仗於總場次419場包辦三甲，證明380場賽事水準非常高。

周三（24日）第四場三班1000米，「閃電精靈」與「樂滿家」再度同場對壘。

根據兩駒之賽事水準，同場對手實力有明顯分野，看來這條熱門連贏，跑出機會高唱入雲。

2月3日谷草四班1200米拆三組，當中以頭場（總場次393）完成時間最快，伸算其賽事水準，較其餘兩組為高。

今次第七場沈集成馬房之「開心有利」，正是出自該組賽事。

此駒在頭兩段段速夾埋快0.34秒之下，沿路跟前貼欄稍蝕步速形勢，直路仍保持速度跑第二。

沈集成與潘頓這對騎練，季內於谷草合作交出七Ｗ，成績值得信賴，相信「開心有利」可以克服12檔。

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