於對上六季百萬挑戰盃終極賽日均有馬贏的方嘉柏，今晚（24日）谷戰包辦第六口孖寶，最新累積45場頭馬，以1Win反壓蔡約翰，重登練馬師榜首。

外號有谷草至之稱的方嘉柏在第六場贏完「顯心星」之後，接戰第七場四班1200米賽事，憑莫雷拉策騎大熱「日日靚」再下一城。

五歲馬「日日靚」自大前仗改由雷神接手之後，人馬最近四戰合共取得2冠1亞佳績。

第七場單Win及組合獨贏A1分別派30.5元及17.5元，二重彩派591元。

跑獲第二至四名依次為「喜駿之星」、「勝感」與「驍鎰」。

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