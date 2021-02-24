最近以「健康愉快」爆冷勝出四歲馬大賽香港經典盃（沙田1800米）的羅富全馬房，今天（24日）谷草夜賽，輪到旗下另一高分馬「太陽威威」攻陷第三場第一班1650米賽事，使馬房打叠兩日連勝。

上季曾於同程三捷的五歲馬「太陽威威」，今仗初拍本地薑潘明輝即擦出火花，在九駒場合突圍，爆出9倍半冷Win。

潘明輝上周三（17日）谷戰連中三元，當中策騎「紅磚勇士」（賀賢馬房）負磅超一磅贏馬，今晚又贏一匹超磅馬，「太陽威威」在他胯下超出兩磅掄元。

而暫時跑過三場賽事，三Win均出自華將之手，第一、二場頭馬為梁家俊的「旺旺寶駒」（何良馬房）及蔡明紹「贏科超影」（高伯新馬房）。

第三場單Win及組合獨贏A3分別派92元及35.5元，二重彩派1,510元。

跑獲第二至四名馬匹為「百步穿雲」、「星運子爵」與「輝煌星」。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199