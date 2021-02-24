從外地進口的自購馬，尤其是高評分一族，很多仍是雄性未閹。

亞姐前冠軍李妮（現名陳李妮）與丈夫陳國泰，合夥持有兩匹今季入口的高評分自購馬，分別為徐廐「莎皇者」（82分）及希廐「皇者峰範」（88分）。

此兩駒同屬北半球自購馬，現年都是四歲，而且在港俱未有上名紀錄及任何獎金。

當中，「莎皇者」未跑過四歲馬系列，卻有報名尾關打吡大賽，本身來港前已被閹割。

「皇者峰範」來港前曾在法國勝出三級賽楓丹白露大賽，另曾於當地打吡入Q，本身早前敗走頭關香港經典一哩賽，之後復課一直只做慢工夫。

馬會今午（24日）公佈「皇者峰範」已接受閹割手術，亦即代表此駒跟同主「莎皇者」一樣都是閹馬。

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