今夜（24日）谷草賽事用最狹窄之C加3跑道，馬會目前掛好至快地，度地儀指數2.70，預計第五場後進行壓地，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

C加3跑道一向對主動跑法馬匹更有利，加上馬會罕有掛好至快地牌，場地更乾爽，因而預計對內疊前置馬更加着數。

睇番最近1月27日同一移欄九場賽事，一至四檔包辦六Win，而且共有六匹頭馬守前四位入直路建功，如「玩斗財星」及「實力飛駒」均一放到底。

不過尾兩場卻由「幸福老撾」及「喜駿駒」從後追上贏馬，提防壓地後形勢會逆轉。

今戰列陣馬中，第五場「好甜橙」是全場唯一曾於谷C加3欄勝出之參戰馬，快馬籍跑道形勢之助可回復表現。

另外，尾場「綠色有運」兩次跑谷C加3欄都未輸過，降班重返強項抽三檔，有機會重開勝門。

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