百萬挑戰盃來到最後一個計分日，這夜（24日）只剩分佔積分榜頭二位的「平常心」及「共創繽紛」有機會爭冠。

賽前以66分帶頭的「平常心」率先在第六場一班1200米上陣，被捧成2.8倍大熱開跑。

結果此駒敵不過今晚谷戰大熱魔咒（由第一場開始至第六場零Win），在最佳拍檔潘頓胯下力拼只跑第三，未能取得三連捷以提前封王。

「平常心」最新增至70分，領先將於第八場匆出的「共創繽紛」13分，後駒屆時一旦取勝，將可憑兩分之先後來居上奪冠。

第六場勝出的是全場最輕磅最低評分兼最大冧巴（9號）的「顯心星」，此駒連輸三場後毅然移師本未入過三甲的谷草，臨場大幅跌票至次熱開跑。

這匹大白鼻靚仔馬最終在新配搭巴度胯下後上一攻而破，重開勝利之門取得季內第三捷。

更重要的是方嘉柏憑今場之勝打破牛年齋缽，隨即在頭馬數字（44場）追平蔡約翰，兼以亞軍次數較多反壓對方重登榜首。

另一方面，沈廐在近兩個賽日已各輸三匹大熱門，令不少捧場客感到失望。

第六場二至四名分別為「當家猴王」、「平常心」及「美麗掌聲」。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199