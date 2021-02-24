周三（24日）是今季跑馬地百萬挑戰賽終極一戰，出戰第八場三班1200米的蔡廐馬「共創繽紛」，暫時在跑馬地百萬挑戰盃穩佔第二位。

目前「共創繽紛」以九分落後榜首「平常心」，今場必須勝出方有望後來居上。

蔡約翰說：「其實我當初沒有部署『共創繽紛』爭跑馬地百萬挑戰盃，但牠今季演出相當準繩，七戰谷草1200米取得2冠4亞1季，如果牠今場在首本路程再次跑得接近，我絕對不會驚訝。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199