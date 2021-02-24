下游馬房在今夜（24日）谷草賽事先聲奪人，繼何良馬房「旺旺寶駒」勝出頭場後，第二場四班1650米頭馬則落在高伯新馬房「贏科超影」。

「贏科超影」連續四季均在四班谷草1650米建功，其中三次在C加3賽道（另一次在C賽道），馬房部署明刀明槍。

「贏科超影」為高伯新與蔡明紹這對華洋練騎繼2019年4月17日「新威龍」（已退役）後，相隔逾22個月再次攜手踏入凱旋門。

高伯新馬房近三場頭馬皆以次熱門身份取得，目前累積九Win，因為亞軍次數（10席）較何良（7席）多，高廐重新奪回練馬師榜尾三的位置。

高伯新說：「『贏科超影」是老馬，跑新鮮感特佳。」

「早前刻意休息兩個月才跑 ，上場跑得第二表現出色，今仗再出仍然有新鮮感， 蔡明紹發揮出色值得一讚。」

「此馬是三、四班升降機，在四班有微利。」

「引入此駒的馬販阿Nick早前去世，我把這場頭馬獻給在天堂的他。」

第二場單Win及組合獨贏A2分別派44及23元，二重彩派292元。

第二至四名順序為「雷公鑿」、「奇真」及「西利哥」。

頭馬「贏科超影」（七歲）、亞軍「雷公鑿」（八歲）及季軍「奇真」（十歲）構成全場最年長馬三重彩，至於另一匹七歲馬「活力勇士」則跑第八名。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199