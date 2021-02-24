第五場四班1000米：「明月生輝」上場季內初出跑同程即入位，今仗再跑排到黃金一檔應會有更好表現。

昨日（23日）開飛3.9倍，5點落到2.5倍，現時3.2倍W，1.6倍P。

WP早飛都勁，反映好有信心贏馬，始終同場對手不外如是，齋W捧場已夠。

「天火同人」上場又係季內初出跑同程後上第四走哂光，今仗再跑但要排外檔起步。

昨日開飛8倍，5點回上12倍，現時10倍W，2.8倍P。有墊底飛，但要睇騎師留放，有現時賠率都可博。

「無限商機」上場跑谷草1200米僅敗頭馬四分三馬位第四，今仗縮程跑1000米曾有上名往績。

昨日開飛8.8倍，5點回上11倍，現時企住13倍W，4倍P。有些少早飛但一定唔夠強，要贏難啲，但入位應可做到。

「精算赤焰」蔡廐四班新馬初出配雷神點都要留意。

昨日開飛13倍，5點11倍，現時17倍W，5.2倍P。睇飛就未有可以一出即勝嘅飛，但有位點都要預一票嘅。

提供：2明月生輝、4精算赤焰、3天火同人、1無限商機

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199