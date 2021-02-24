今季已進行超過一半，按照新例，在完季前評分低於26分的馬匹，將被強制退役。

周三（24日）頭場五班1800米的12匹正選馬，皆有王牌或保護權，其中最低分三駒「靈鋒」、「為善聚樂」及「時尚傳奇」，皆低於26分需要護級，戰意必較同場對手為高。

其中「靈鋒」生涯唯一一次贏馬，正是在五班同程取得；「為善聚樂」上季在沙田2000米重現走勢，兩駒皆有望交出好成績，務求加分逃出生天。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199