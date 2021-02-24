呂健威馬房鎮倉寶「金鎗六十」，剛周日（21日）攻下國際一級賽田草2000米香港金盃，在三冠大賽已過了兩關，首關為董事盃。

每逢「金鎗六十」贏完馬，呂健威與何澤堯例必在馬房餵紅蘿蔔畀「金鎗仔」食以示鼓勵。

現時「金鎗六十」有機會向三冠馬王進軍，只要贏埋5月23日舉行的遮打盃，就可成為繼「翠河」後第二匹三冠王。

早前馬會公布各馬房由上年八月至十二月的養馬費情況，原來呂廐養馬費唔貴，每個月平均為51,030元，是二十二位練馬師之中第三最平，若以成績計當然超值。

最貴養馬費為蔡廐，每月平均為61,846元，而整體計算，現時香港馬主每月平均養馬費為54,865元。

撰文：關志彬

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