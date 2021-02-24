「天駟」馬主范志芳係前蔡廐馬「飛霞」（已退役）馬主李本智嘅媽咪，練馬師羅富全做蔡廐副練時已認識佢哋。

去季范志芳首度以個人名義養有「天駟」，做生不如做熟，當然順理成章支持番羅富全。

呢匹四歲馬今季已執兩Win，上場跑四歲系列頭關經典一哩賽，起步大漏閘冇跑過，輸咗唔作得準，早前試番課大閘以第二名過終點，證明匹馬冇事。

「天駟」目前只評83分，若然要爭打吡入場券，今場就要把握機會。

「天駟」呢次重返跑三班谷草1650米，對手完全唔同晒，睇番季內佢贏嗰兩場姿態都唔差，應該仍有上升空間，可望重振雄風。

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