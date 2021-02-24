今季谷草五次用C加3欄賽事，一檔馬均有Win進賬，而大前季至今27次谷草在同一移欄，例有一檔馬勝出，合共交出49場頭馬，優勢明顯。

今晚（24日）谷戰是季內第六次用最窄的C加3欄跑馬，各場1檔馬順序是「正義駒」（姚廐）、「阿李蝦蝦」（希廐）、「盛大光輝」（丁廐）、「駿爵士」（方廐）、「明月生輝」（羅廐）、「顯心星」（方廐）、「日日靚」（方廐）、「眾歡笑」（鄭廐）和「美麗精神」（東廐）。

剛周日（21日）被蔡約翰趕過搶走榜首位置的方嘉柏，今期共有三駒抽在黃金一檔起步，未跑先贏運。

分別是第四場「駿爵士」、第六場「顯心星」和第七場「日日靚」，可助方廐大反擊。

第四場三班1000米「駿爵士」，上周三（17日）跑1200米沿途走外叠熱倒，匆出縮程抽一檔，改配當旺田泰安可重現真身。

第六場一班1200米「顯心星」，近兩仗跑田草1200米強組得個近字，轉爭谷草對手大幅減弱，排一檔好跑，屬爭勝要角。

第七場四班1200米「日日靚」，上仗排一檔跑同程後上輕勝，復課火力十足，狀態保持大勇，嘜定雷神再騎又抽一檔，力足添食。

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