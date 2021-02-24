第六場一班1200米：「平常心」今季大爆發，五戰4W1P，入Q率100%，今仗（24日）再戰為奪取百萬挑戰盃寶座，所以戰意十足。

昨日（23日）開飛1.3倍熱得誇張，5點回上2.6倍，現時2.7倍W，1.3倍P。

早飛勁，位置咁熱無肉食就齋W捧場，不過始終今場首次面對一班對手，所以起碼要有3倍。

「顯心星」過嚟谷草試吓，昨日開飛16倍，5點大幅落到4.9倍，現時5.6倍W，1.8倍P。

明顯有好重墊底飛，今仗負輕磅排到黃金一檔，絕對有機贏哂。

「當家猴王」今季內首次跑谷草用何凙堯有點特别，昨日開飛15倍，5點落到9.7倍，現時4.5倍W，1.2倍P。

唔覺唔覺早餐飛越嚟越多，今仗又排到好位，看來三甲必有。

「君達星」今仗雖然要負頂磅，但始終係同程專家，昨日開飛11倍，5點回上14倍，現時企住12倍W，3.3倍P。些少早飛，但今仗應該可以單獨領放有利，買三、四重彩要預佢。

提供：9顯心星、2當家猴王、5平常心、1君達星

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