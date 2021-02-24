今晚（24日）跑馬地馬場上演九場賽事，頭場定於傍晚6時45分開跑。

蘋果《競馬Fact Check》屆時直播各場賽事，讓馬迷猶如置身場內睇跑馬。

今期為跑馬地百萬挑戰盃終極戰，暫時頭二名之「平常心」及「共創繽紛」均列正選，鹿死誰手未可料；同日亦罕有安排兩場一班賽事，各路谷草頂班好手磨拳擦掌。

《競馬Fact Check》今季新增AI模擬賽果，集各項data進行運算，識別出哪些是機會馬，以得分高低排序，一目了然！

主持亦會即場解答讀者留言，與讀者互動交流；另外會加插騎練賽前訪問，大家或者從中可以搵到方向。

此外，仲會新增出閘預測走位圖，等觀眾了解今場賽事形勢，邊啲馬可以賺步速；邊啲馬相對蝕底，務求幫大家捉更多冷馬。

《競馬Fact Check》新增參賽馬賠率走勢，由隔晚到即場，一目了然；電腦預計臨場大戶落飛馬，讓馬迷落注前作參考，增添勝算。

《競馬Fact Check》將於傍晚6時10分開播，屆時Youtube及《果燃台》會全程直播。

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