「精算」系主要馬主龐維寧與龐熙霆父子與蔡約翰合作愉快，其中「精算八方」、「精算縱橫」、「精算風暴」及「精算博奕」（均已退役）均於在港競賽生涯首兩戰取得頭馬，作風急進。

周三（24日）在快活谷馬場舉行夜馬，蔡廐四歲愛爾蘭自購新馬「精算赤焰」初出角逐第五場四班1000米，屆時由好戰友莫雷拉執韁。

「精算赤焰」父系Iffraaj為公園錦標（2005及2006年）及里諾斯錦標（2006年）三項1400米二級賽冠軍，另外在06年一級賽七月盃（1200米）跑獲亞軍。

同父馬有不少為谷草好手，包括「晨曦飛馬」（方廐）、「王者再現」、「妙感」（均已退役），因此幕後部署「精算赤焰」出戰谷草並非無的放矢。

「精算赤焰」母系Bayargal在法國服役時累積四場頭馬，贏馬途程為1500米至1900米。

Bayargal為「壯思飛」母系Bargouzine的同母妹妹，「壯思飛」在港服役最高成就為2016年三級賽慶典盃盟主，另外在一級賽香港一哩錦標（2016年）、董事盃及女皇銀禧紀念盃（均為2017年）三度上名。

「精算赤焰」來港後四課試閘皆由莫雷拉主轡，1月19日試1000米草閘，沿途緊咬前領馬，最終按實跑入亞軍，進度良好。

此駒最近兩課泥閘表現則未如草閘亮眼，因此預期這匹「精算」系新血性能草優於泥。

從兩線血統顯示，「精算赤焰」日後性能應以1400米至1600米較佳，初出跑谷草1000米或許略為嫌短。

然而蔡約翰旗下自購新馬初出表現向來有保證，加上兩課草閘皆有不俗走勢，縱使排12檔仍有權一網打盡。

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