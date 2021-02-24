第九場三班1650米：「天駟」大前仗跑田草1600米爆大冷以為爆軚，翌仗轉跑谷草1800米都贏就代表係有實力。

今仗（24日）初跑1650米，昨日（23日）開飛8.2倍，5點落到5.6倍，現時4.5倍W，1.9倍P，早餐飛到晒位，有力爭取第三Win。

「追風驥足」跑同程贏到晤信，今仗負輕磅機會依然有。

昨日開飛7.4倍，5點回上10倍，現時8.3倍W，1.6倍P。隔夜W飛係弱啲，但位置飛重，三甲要預。

「綠色有運」季初跑同程入位後，跑咗幾場晤啱路程减咗幾分，今仗回師1650米重配雷神應係波。

昨日開飛5.9倍，5點落到3倍，現時3.6倍W，1.5倍P。明顯有早餐飛，如再熱啲就會信心大啲。

「轉數高」今仗雖然久休復出，但過往跑同程3捷，今仗潘頓肯騎都要睇。

昨日開飛9倍，5點企住9倍，現時5.5倍W，2.2倍P。信心飛雖然晤夠，但爛船仲有三斤釘，位置一席要預佢。

提供：3天駟、11追風驥足、9轉數高、2綠色有運

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199