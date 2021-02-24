第八場三班1200米：「精靈勇士」上場改配雷神立即重現真身輕鬆贏馬，今仗（24日）增程跑1200米續配雷神，昨日（23日）開飛9.4倍，5點大幅調整落到3.2倍，現時受巨額過關熱至1.9倍W，1.1倍P。

早飛勁對辦，信心十足再下一城，此駒可齋W捧場。

「手到回來」上場贏田草1200米輕鬆到痺，今仗重跑谷草1200米應無問題。

昨日開飛2倍大熱估晤到，5點回上6倍正常返，現時9.2倍W，2.4倍P。墊底飛到位，現時呢個賠率係非常抵博。

「大紅包」狀態越跑越好，昨日開飛7.9倍，5點7.2倍，現時8.8倍W，2.2倍P。位置早飛好重，睇飛話你知必入三甲。

「競技勇士」跑第三班重配潘頓係代表出擊模式，昨日開飛12倍，5點落到7.3倍，現時有7.7倍W，2.2倍P。

早飛好勁，反映有信心出擊，而且仲排到好位，屬黑馬份子。

提供：7精靈勇士、6手到回來、4競技勇士、3大紅包

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