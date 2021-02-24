這一晚（24日）的跑馬地夜賽，葉楚航馬房只獨出一駒應戰，為角逐第八場三班1200米之六歲灰毛馬「競技勇士」。

此駒今仗重召贏馬拍檔潘頓執韁，賽前已露出搏殺手影，事關「競技勇士」賽前九次配潘頓跑第三班，共獲四冠三亞一季，成功率相當高。

結果這一匹灰馬「競技勇士」再一次於潘頓胯下交出神勇表現，人馬早後已緊咬靚位，入直路憑後勁一舉將其餘11匹對手殺敗，使葉廐整晚賽事一擊即中，亦助潘頓起孖。

另外，值得一提是場「共創繽紛」（蔡約翰馬房）落第，促使「沈集成馬房」成為今屆百萬挑戰盃得主。

第八場單Win及組合獨贏A2分別派82.5元及33.5元，二重彩派915元。

跑獲第二至四名順序為「艮志騰雲」、「精靈勇士」與「手到回來」。

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