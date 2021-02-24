第七場四班1200米：「勝感」升三班後輸番三場，今場（24日）又可重返四班跑非常着數。

昨日開飛11倍，5點企住10倍，現時落到5.6倍W，2.1倍P。有啲早飛，如臨場再落啲飛就似樣。

「開心有利」上場跑同程僅敗第二，今仗原裝配搭再嚟，昨日開飛9.1倍，5點9.5倍，現時12倍W，3.9倍P。

明顯早飛晤勁可能由於要排最外檔起步，不過只要臨場有飛落就要跟。

「吉利大勝」增程跑1200米排到好位機會晤錯。昨日開飛12倍，5點輕輕落到10倍，現時6.6倍W，2.8倍P。有墊底飛，今場形勢對呢匹馬有利，一定要拖。

「日日靚」上場終於贏同程，姿態輕鬆，今仗乘勇再跑兼排到好位，昨日開飛3.5倍，5點落到2.2倍呢注確勁，現時3.2倍W，1.4倍P。

早飛依然勁，反映好有信心再贏，就算加咗負磅都要兼顧。

提供：2勝感、11吉利大勝、3日日靚、6開心有利

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