本土派倉主何良訓練賽駒不足30匹，為現時全港養馬量最少的馬房，爭取頭馬稱得上是粒粒皆辛苦。

馬季已完成一半，何廐已有八Win在手算是難得，而今晚（24日）谷草之戰，何良打開牛年缺口，以大前仗贏出谷草1800米的「旺旺寶駒」傳來捷報，練者在限米煮限飯形勢下，贏得季內第9Win，頭馬數字就快見雙位數。

何廐最近八場頭馬全部來自谷草，而季內已替練者五奪頭馬之華將梁家俊，再一次夥拍「旺旺寶駒」建功。

自從太太阿Kit李潔瑩懷第二胎後，就快再任父親的梁家俊積極搵奶粉錢，今個月手風甚旺，已累積七Win佳績。

第一場單Win及組合獨贏A2分別派59元及28.5元，二重彩派210元。

至於跑獲第二至四名為「開心日子」、「靈鋒」與「時尚傳奇」。

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