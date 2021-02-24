周三（24日）頭場五班1800米，重遊勝途的「旺旺寶駒」值得贏位兼投，勝後再出同程其實所負不遠，上仗跑田草落敗後吼準贏馬路程才出，預計有心出擊，馬房要爭取成績可先拔頭籌。

另一匹可博未勝馬「輝煌巨星」，潘頓回策會有更佳發揮，重戴眼罩早段不會太過落後，上仗2200米嫌長下所負不遠長期表現穩定，縮程復有坐位望贏機會。

尾場三班擴闊評分區域1650米，首選三班角逐成績亮麗的「綠色有運」，季內仍未交代之馬今仗降班肯定是出擊箭頭所在，三甲最穩。

另一匹博仍要爭分跑打吡的「天駟」，上仗跑經典一哩賽嚴重慢閘敗不足據，回配策牠兩戰兩捷的潘明輝，跑谷草對手相對弱，有權爭取季內三捷。

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