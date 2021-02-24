丁冠豪一連五次賽事皆有馬羸，當中頭三次均食出賽日尾糊，近兩次則分別勝出頭場及中間場次。

今晚（24日）谷中有九場馬跑，丁冠豪於第九場無馬出肯定無尾糊食，反而有機會像剛周日（21日）般食出中間糊，皆因在第六場他有「君達星」這匹1200米谷戰專家列陣。

此駒至今六捷中，除首捷發生於田草外，餘者都在谷中1200米出現，同程實力屬現役馬頂級。

這晚回師最近一次勝出的C加3賽道，可期重開勝門。

第三場「盛大光輝」對上一次贏馬正是於同欄三班一哩，本身轉至丁廐後曾入Q而未勝，逢出都會寸土必爭。

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