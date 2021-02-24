騎師史卓豐腰傷舊患復發，今晚（24日）仍然唔能夠上陣，呢種傷患係職業病，騎師無論晨操定係比賽，騎馬時都彎低身將重心向前傾，長年累月令腰部承受過大壓力受傷。

祝史卓豐早日康復，亦因為佢需要時間養傷，今晚頭兩場原本由佢策騎嘅「輝煌巨星」（蘇廐）同「勁力威龍」（文廐）均改配潘頓，後者因而騎足九場。

其中第二場「勁力威龍」，上仗喺莫雷拉胯下贏出服役至今首場勝仗，今場雷神直認不諱飛起「勁力威龍」，而一早應承上次同場角逐並跑第四名嘅「西利哥」（羅廐）。

兩駒上場首次轉彎時都曾受阻勒避，但重新掌握節奏後，直路上都有得衝，「西利哥」仲首次喺香港跑入前四名。

不過，「西利哥」之前跑嗰八場，最叻一次只以第九名過終點，上場獨贏賠率冷至112倍，反映幕後信心麻麻。

今場此駒換上雷神即成熱門，騎者亦坦言係睇中「西利哥」上場際遇差，仍追入殿軍，睇吓佢嘅眼光係唔係咁犀利？

「勁力威龍」原定配史卓豐，最初睇梗覺得牌面唔及雷神，但前者傷出而換上潘頓，威力又唔同晒。

之前文家良馬房隻「必長勝」，喺賽前由莫雷拉試大閘，但到出賽時因雷神有其他booking而換上蔡明紹，結果爆出25倍冷Win。

雷神走過一次寶，今次又看淡文廐戰馬，唔知會唔錯第二次！

文：林湛穎

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