澳洲知名短途佳駟「阿帕奇貓」擁有一個超大白鼻，外貌相當獨特，本身亦為2008年香港短途錦標季軍。

然而日前有不幸消息傳出，「阿帕奇貓」被澳洲Living Legends牧場人員發現其右眼出現異樣。

其後牠被確診患上鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma），情況令牧場方面感到擔憂。

現時「阿帕奇貓」在South Eastern Equine Clinic接受治理，早前已接受第一期放射治療。

「阿帕奇貓」競賽生涯43戰獲19冠4亞7季，當中包含八項一級賽冠軍，成就斐然。

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