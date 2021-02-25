新公司騎師馬雅，將於周日（28日）正式登場，他經過21日隔離後，今晨（25日）首度到場操馬，並於晨課後會見傳媒。

馬雅全朝共操過四駒，六時左右先為沒有賽程的沈廐馬「行雲流水」砥礪，之後連操兩匹周日戰馬第七場「福多寶」及第十場「鼓浪順風」，最後「魅影揚飛」作結。

馬雅完成晨課工作後，即與兩位巴西鄉里莫雷拉及波健士聚首一堂，此外亦與姚本輝及苗禮德傾談，全朝滿場飛，成為焦點所在。

馬雅曾為澳門兩屆冠軍騎師，去年轉往新加坡發展，最終僅以三場頭馬之差，屈居四屆冠軍騎師杜奕之後得第二。

馬雅月初由新加坡來港，於酒店經歷21日隔離，終於可於在今晨出席晨課。

馬雅笑言隔離期間日子並不易過，他說：「要在酒店房間度過21日隔離並不容易，期間每日都在跑步和打機，餐飲則有專人送上房間。」

「由於我的房間可以看到跑馬地馬場，每逢看到賽事我都十分興奮，事實上我在澳門及新加坡策騎期間，一直有跟進香港賽事，如今能正式成為一份子當然高興。」

馬雅表示由於隔離期間運動量減少，如今最低造磅為118磅，而他當弗時可造116磅，相信恢復出賽後，很快可以造到。

講到巴西騎師，代表人物肯定是莫雷拉，而馬雅亦視這位好友為偶像。

他說：「我和莫雷拉在巴西來自同一地區，擔任騎師後與他成為好友，今次我來港前，當然有向他請教香港的賽事模式。」

「此外我亦十分欣賞潘頓和波健士，希望可以盡快和他們較技。」

作為一位巴西騎師，語言是在港發展的一個障礙，不過馬雅在接受訪問時對答非常流暢，原來一早在學習英語方面下過苦功。

他說：「我曾經在港上陣，不過當時英語能力欠佳，未能與練馬師溝通。」

「其後我在澳門積極學習英語，而到新加坡發展後，更加每天都以英語對答，只有和太太傾談時才說葡語，希望這個能力，可以助我在香港發展。」

對於在港展望，馬雅表示希望盡力取得好成績，對於爭取任何殊榮言之尚早。

至於今屆打吡他暫時未獲座騎，希望屆時得到練馬師及馬主提供機會，在這項經典大賽中上陣。

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