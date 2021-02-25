羅富全近兩戰分別勝出「健康愉快」及「太陽威威」，而且分頭不俗。

今晨（25日）七時左右，羅富全在機坪等候潘明輝，並睇住後者策騎周日（28日）第八場「忠誠駒」，前往大圈操練。

羅富全隨即踩單車到烽火台地下，用望遠鏡觀察馬匹沿途走勢，隨後又返回機坪接馬，騎練一起討論馬匹操練時表現。

「忠誠駒」是四歲愛爾蘭自購馬，季內已有一場實戰經驗，周日要密切留意。

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