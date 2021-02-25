韋達開倉以來，要數其中最撐他的馬主，「才」系梁麟炳一家肯定榜上有名。

梁麟炳曾於受訪時透露，他解釋自己與韋達相識十多年，早年他名下的「恭喜」（已退役）交由蔡約翰訓練，是由韋達打開勝門的，與後者早已建立默契。

因此韋達當日獲發練馬師牌照設廐後，「才」系即以實際行動支持。

今季韋達暫時取得16Ｗin，卻無一出自「才」系賽駒。

其中，「創意天才」轉入韋廐後屢戰屢負，日前黯然退役。

雖然如此，「才」系仍對韋達不離不棄，旗下「全才」、「奮鬥雄才」、「尊才」及「恭喜發才」全由韋廐訓練。

其中，由梁麟炳女兒梁頴頤持有的三歲澳洲自購馬「奮鬥雄才」，周日（28日）在港初出跑第九場三班1000米直路，賽前操練積極，隨時一矢中的。

同日還有梁麟炳名下「全才」（韋廐）列陣第七場三班1800米，以及其子梁冠華以「令才」（時廐）打王牌出戰第二場四班1000米直路，梁家三人組實行聯手進擊田草日馬。

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