周四（25日）晨課在雨中進行，不過呂健威依然積極練兵，其中對周日（28日）第四場「富存大師」最重視。

「富存大師」在七時左右，由莫雷拉親自在大圈快跳，呂健威在烽火台內舉鏡睇足全程，相當重視。

雖然為時尚早，但呂健威決定提早離開烽火台，親自行去機坪接馬。

呂健威到達後，先觀察「富存大師」一段時間，然後與莫雷拉站在一起，避雨之餘亦齊齊談論「富存大師」今戰策略，神情嚴肅。

「富存大師」上仗大熱倒灶，且看今戰能否收復前失。

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