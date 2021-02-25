周日（28日）田草十場賽事用B加2跑道作賽，天文台預測天晴，估計場地掛牌為好地。

睇番最近1月31日同一移欄賽事，前置型馬匹較佔優，尤其中短途就更明顯。

好似「勝得威風」、「神期大帝」及「美麗掌聲」均放頭帶到，不過三場1600及1800米頭馬均屬居中後上，短放長追是致勝策略。

今戰列陣馬中，第三場「美麗笑容」兩次跑田草B加2欄非冠即亞，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，當銳馬有機會再下一城。

另外，第五場「遨遊之星」三次跑田草B加2欄獲兩冠一殿，反而在其他移欄從未贏過，重返強項，有力贏馬補中。

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