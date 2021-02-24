榜首騎師莫雷拉手上惡馬如雲，得到兩大冠軍級練馬師蔡約翰及方嘉柏長期鼎力支持，加上本身騎功了得，他今季一早已脫穎而出，勢將重奪冠軍寶座。

莫雷拉未必獲所有人認同，須知資深馬主榮智健名下賽駒「銀馳」、「幸運快車」、「勇闖」，以及由其子榮明棣持有的「疾風明駒」雖全數由蔡約翰訓練，但雷神今季卻從未沾手這些馬匹，情況比較特別。

直至「銀馳」上仗在田泰安胯下末段衝刺時持續斜跑斷送勝機，雷神卒之有機會替榮智健效力。

「銀馳」於2月19日初戴眼罩試閘，在直路上於雷神催策下，沒有如上賽在田草般持續斜跑，結果跑第二而回，並獲判考眼罩及格。

今次（28日）再戰三班田草1400米加罩兼換人，「銀馳」定以補中為目標。

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