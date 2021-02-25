波健士近三次賽事，只有「鑲白旗」及「南區寶」跑第二，其餘全部不入三甲。

今晨（25日）七時半左右，波健士策騎姚本輝馬房周日（28日）第四場「雪茄之友」，前往大跑道做最後試跑。

姚本輝在機坪睇住騎師上馬，然後再到烽火台觀察馬匹走勢，最後踩單車趕回機坪接馬。

姚本輝即時追問波健士，馬匹操練時表現，動態十分積極。

「雪茄之友」來港後四戰全敗，周日首次配波健士，不容忽視。

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