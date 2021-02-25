英女皇伊利沙伯二世先後於1975年5月和1986年10月兩度訪港。女皇熱愛賽馬，本身亦是馬主，所以兩次訪港均駕幸馬場，親自為女皇盃頒獎。

事實上，女皇盃這項賽事，正是在女皇首度蒞臨當時屬英國殖民地的香港時創辦的。

那時沙田馬場尚未落成，香港僅得快活谷一個馬場。女皇行程緊密，其間只有周中夜賽上演。

而且因照明設備關係，那年頭日賽悉數跑草地，夜賽悉數跑沙地。

所以，首屆女皇盃乃沙地1400米賽事。結果由張學文訓練、詹亞健主轡的沙地聖手「利是吉」奪魁。

1986年10月22日，女皇芳蹤再現於馬場，不過這回並非在快活谷而在沙田，且並非夜賽而是日賽。

重頭戲女皇盃跑1600米，全港最頂尖的佳駟俱在陣上。

香港職業賽馬史上第二位華人冠軍騎師陳柏鴻，表演了一幕精彩的「大外一氣」!

陳柏鴻的座騎「金多多」由他的師傅施萬賦訓練，是19倍的冷門。

該賽大熱是由簡炳墀訓練、鄭仲謀策騎的「你知幾時」，3.4倍；次熱是由羅國洲訓練、告東尼策騎的「鑽中寶」，3.6倍；其次是由王登平訓練、夏禮善策騎的「依然勁」，5.8倍；再其次是由大摩訓練、譚敏思策騎的「卓惑」，7.8倍。

起步「金多多」尾二，整段對面直路均居後列，轉彎時更褪至包尾。

據陳柏鴻事後表示，他感覺座騎大把在手，所以入直路時飛出七、八疊，務求不受任何擠阻。

果然，直路上「金多多」儼如天馬行空，擋者披靡。

不消幾個箭步，便輕易追越沿途跟守好位並於直路率先透出的「卓惑」，直奔終點。

最終「金多多」以兩個馬位之先獲勝，大熱「你知幾時」則在「卓惑」個多馬位之後得季軍。

外號「草蜢」的陳柏鴻從女皇手中接過獎盃，登上了策騎事業的巔峯。

撰文：余伯樂

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