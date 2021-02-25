莫雷拉於2月10日因不小心策騎「喜盈寶」，將於周日（28日）田戰過後停賽兩天。

今季莫雷拉已曾三度被罰停賽，每次都可在停賽前一戰勝出頭馬，當中包括首次於去年10月4日，當日勝出「安賦」（已退役）、「勁搏」，另有「志聰明」、「翡翠鳳凰」、「進優自在」上名。

另一次於去年11月1日，當日亦勝出「添滿意」，另有「翡翠鳳凰」、「跳出世界」、「嘉應精彩」跑入三甲。

上次則是在2月10日勝出「日日靚」、「精靈勇士」、「宜春輝煌」，另有「喜盈寶」、「專一」、「股票傳奇」上名。

周日之戰，遂可優先考慮莫雷拉座騎。

第四場「富存大師」前仗初配莫雷拉，臨場是2.7倍頂頭大熱，最終輕鬆以兩個多馬位之先獲勝，順利獲取服役首場頭馬。

上仗莫雷拉揀騎「將俠」勝出，此駒同場配何澤堯跑第四。

「富存大師」周日復由莫雷拉主轡，可期復替馬主建功。

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