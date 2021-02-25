莫雷拉剛周三（24日）憑方嘉柏一對參戰馬「日日靚」及「綠色有運」起孖，兼成為騎師王。

周日（28日）沙田賽事，莫雷拉出足十場，然而排檔運方面一般。

八場轉彎賽事，雷神第一場「怡威」（13檔）、第四場「富存大師」（14檔）及第八場「勝得威風」（13檔）均排雙位數檔位。

至於另一匹焦點馬「銀馳」則排9檔，上述四駒需要考考鞍上人取位。

而兩場直路賽，莫雷拉座騎排檔不俗，第二場「魅力星光」及第九場「連連歡樂」，分別排11及13檔，有利於外欄長驅直進。

莫雷拉周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 怡威 13

二 魅力星光 11

三 星運男爵 6

四 富存大師 14

五 美麗歡呼 1

六 果然友 5

七 高瞻遠矚 6

八 勝得威風 13

九 連連歡樂 13

十 銀馳 9

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