在多方面均被視為香港主要競爭對手的新加坡，於賽馬業務上卻完全不敵前者，相關規模且有持續萎縮之勢。

星洲受到疫情影響，賽馬於去年曾一段時間停擺，即使復賽後也頂多一周跑一天，對賽馬從業員收入帶來直接影響。

在這情況下，當地賽馬人才持續流失，本已有菲特文、布隆、羅達、莫丹尼及馬雅這批實力派練騎將或已離職，最新再有被喻為地膽的資深騎師B伍活轉戰毛里裘斯。

這名47歲的馬來西亞籍騎師同時是新加坡永久居民，他已向新加坡賽馬公會請假，要求到毛里裘斯客串，惟他沒有放棄早已獲發的星洲騎師牌照。

B伍活一家五口將在星期五（26日）離開獅城，他因此不會出戰星期六（27日）克蘭芝馬場日賽，並將在毛國進行兩周強制隔離，以便於3月20日起在彼邦參賽，亦即毛國戰神馬場新賽季開鑼日。

當地賽季一直到12月為止，之前已於毛國客串多次的B伍活（包括在2007年首戰毛國即奪冠），表示這次和彼邦練馬師Simon Jones簽訂的是開放式的合同。

Simon Jones早於澳洲從騎時已跟B伍活認識，兩人也早有合作關係。

然而B伍活強調自己並非盲目跟風，不像其他騎師在疫情下紛紛往高處走。

他說：「（今個）賽季一開始的收入少我並不擔心，因為我有信心我的座騎很快就要到達巔峯狀態。」

「我們都被疫情和目前的賽馬情況（規模縮小）影響到，惟新加坡賽事對我而言一直都是很不錯的。

「新加坡是我的基地，我總會回來這裏。」

「現在我只想再到毛里裘斯試試看，希望（屆時）一切都能順利。」

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