四歲馬「樂益善」將於周日（28日）在沙田馬場出爭第七場第三班1800米。雖然此駒陣上經驗不多，但騎師田泰安有信心坐騎能順利取勝，從而向進軍今屆打吡（2000米）之路邁出一大步。

由沈集成訓練的「樂益善」上仗於2月17日在谷草以漂亮姿態勝出一項2200米大長途，今仗雖然縮程角逐，但該仗出色的表現讓田泰安對座騎再下一城甚具信心。

「馬主（益善賽馬團體）上仗唯一的指示是『要盡量拉開勝出距離』。轉直路彎時我望向大屏幕，看見自己已領先四個馬位，心想『這已經夠多了吧』。」田泰安笑言。

「馬主當然希望馬兒評分能顯著上升以獲選角逐打吡，假如牠獲得足夠評分，將甚有機會取得參賽資格，而且會甚具競爭力。事實上，牠來港後首仗表現已令人印象深刻。」

「馬兒很討人喜愛。牠上仗際遇甚佳，一切順利。」

出自父系「作戰指揮」的「樂益善」上仗在跑馬地憑凌厲衝刺獲勝，證明長力十足，今仗將在較寬闊的沙田賽道回師較短途程。

田泰安說：「應該不成問題。沙田賽道較寬闊，牠可以跑得更輕鬆，理應更加適合。」

「牠至今兩仗均在跑馬地角逐，所以今仗會有所不同，而且牠要克服大外檔的不利因素，但我認為牠的實力足以爭勝。」

田泰安目前在騎師榜上以38場頭馬排名第三，居於莫雷拉（93Win）和潘頓（64Win）之後。

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