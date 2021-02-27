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《玄機解馬》第三季第26集將在周六（27日）傍晚6時半於YouTube及《果燃台》開播。

碧霞老師與好拍檔DMAN，繼續同大家講風水、畀心水馬。

《一命二運三風水》上次講家宅風水，大家反應熱烈。

今次輪到觀眾Oscar想請教碧霞老師，自己返工寫字樓個位，到底風水環境係點？

話說佢寫字樓附近冇窗，唔太通風之餘亦冇採光，會唔會影響事業運同財運？又應該點樣化解？

除咗繼續有大家好關心嘅《賽日通勝》外，仲有碧霞老師同DMAN提供周日（28日）沙田賽事心水馬，大家記住準時收睇。

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